Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 14 de diciembre de 2021, p. a10

Alfredo Pistache Torres no pudo dormir la madrugada de ayer. No fue por achaques de sus 84 años de vida ni por dolencias repentinas, sino por esa emoción infantil que produce el juego. El ruido y la alegría se llevaron su sueño. Unas horas antes, Atlas, el club rojinegro de sus amores, salió por fin campeón, tras siete décadas de desengaños.

Apenas ganó en la final contra el León en el estadio Jalisco, el domingo por la noche, hordas de fanáticos rojinegros, fieles como ninguno, se amotinaron afuera de la casa del Pistache en La Experiencia, en el municipio de Zapopan. Era el homenaje por la resistencia y la lealtad por décadas de una afición inquebrantable que hacía también justicia a un hombre que se convirtió en emblema del orgullo atlista.

Cómo ocurren las cosas , dice sorprendido; “por una cuestión de tiempo no fui Chiva. El día que me vieron jugar, un domingo de 1951, llegó primero la gente de Atlas y cinco minutos más tarde los del Rebaño; por eso me hice rojinegro para toda la vida”.

El Pistache Torres ha estado un poco enfermo y está limitado a permanecer en casa. Desde ahí se comunica con ese furor que sólo entienden los que comparten una desgracia o una pasión… o ambas. Está cansado este lunes a mediodía, pero exultante, no tanto por que vinieran a homenajearlo, o sí, también por eso, porque dice que el origen de ese mitin espontáneo fue lo que todos los rojinegros anhelaban de manera muy profunda y casi secreta: ver otra vez campeón al Atlas.