Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 14 de diciembre de 2021, p. 6

Madrid. México es un crisol de lenguas, con el español como idioma franco que convive con 68 grupos lingüísticos más, diseminados entre las poblaciones indígenas que se comunican en hasta 300 lenguas. Pero éstas están en un retroceso innegable , entre otras razones porque en 200 años en México no ha habido ni hay políticas públicas eficientes para incentivarlas , aseguró la directora adjunta de la Academia Mexicana de la Lengua, la catedrática Concepción Company Company.

El viernes pasado, en la sede de la Real Academia Española en Madrid, se celebró el 70 aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), proyecto que nació en México y que hoy es piedra angular de los vigilantes de nuestro idioma, actualmente hablado por más de 600 millones de personas en España, América, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Además, como cada año, se presentó la Crónica de la lengua española 2021, radiografía de la situación del español en el mundo que en esta ocasión se centró en la convivencia del idioma con las otras lenguas de la región.

En entrevista con La Jornada, Company explicó que “es muy difícil decir en 20 páginas cuál es el estado del español en México; digamos que es multinormativo, multicultural, multilingüe, porque hay varios focos de irradiación y difusión lingüística. También hablamos de la relación de las lenguas indígenas con el español, la cual es compleja, aunque el español en México es profundamente mestizo. También hicimos un estudio sobre el corpus diacrónico y atópico del español de América, basado en textos escritos por americanos y nacidos en América”.