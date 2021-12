E

l presidente Biden llamó a una reflexión sobre los peligros y retos de la democracia en el mundo, para lo cual organizó una cumbre con la participación de más de 100 naciones.

De entrada, la cumbre fue criticada desde diferentes flancos, para la revista The Economist, la cumbre para la democracia no es democrática del todo , mientras Politico señaló que la cumbre es una idea equivocada; The Washington Post alega que en la cumbre participan países a los que es difícil considerar como democracias; CNN da cuenta de los ataques de Rusia y China a la “supuesta democracia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero tal vez uno de los comentarios más frecuentes y agudos dentro y fuera de Estados Unidos es la situación del país que organiza la cumbre cuando su propia democracia pasa por una coyuntura cuyo desenlace es difícil de pronosticar, pero que podría derivar en un fuerte golpe para su sistema democrático.