Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 13 de diciembre de 2021, p. 14

La Cámara de Diputados cerrará este miércoles el primer periodo de sesiones, que resultó el menos productivo en el inicio de una legislatura. Desde la aprobación del presupuesto, el 14 de noviembre, el pleno se ha dedicado sólo a recibir iniciativas y a efemérides.

En tres meses y medio, únicamente aprobó 19 dictámenes, la mayoría correspondientes al paquete económico 2022, y los que atañen a la ratificación de nombramientos de funcionarios.

Ante la sesión ordinaria de clausura, están citadas a reuniones de trabajo 13 comisiones, algunas para aprobar dictámenes de última hora y otras exclusivamente definirán qué temas podrían retomarse de los pendientes de la anterior legislatura.

La mesa directiva tiene pendientes de incluir en la agenda 15 dictámenes, y la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez Ruiz, declaró que, a partir del acuerdo del lunes 29 de noviembre con la Junta de Coordinación Política, se ha identificado un paquete de 20 que podrían votarse antes de cerrar el periodo.