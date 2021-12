Sin embargo, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, apuntó que no había condiciones y le advirtió que si hoy no se presenta o de nuevo tiene problemas con sus aparatos auditivos o no escucha bien en la videoaudiencia, en ese momento ordenará que se presente en el juzgado para que, de manera presencial, la FGR aporte los 14 datos de prueba que imputan al ex funcionario por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito.

Incluso el juez de control lo apercibió sobre que en caso de no conectarse se libraría en su contra una orden de comparecencia a través de la fuerza pública.