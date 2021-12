Intentó buscar trabajo en Guatemala para saldar esa deuda pero, como no hubo, decidió irse otra vez. El punto de encuentro con los polleros era la ciudad de Sacapulas, rumbo a la frontera con México.

Ella piensa cómo hará para pagar la deuda que tienen y la nueva que adquirieron para este segundo viaje, monto que no revela.

Como toda la población de Chajul, cuando llegan a la edad de 12 a 18 años, por la necesidad de tener una oportunidad de vida, poder cubrir los gastos de la familia, por pobreza, los muchachos emprenden el viaje a Estados Unidos , dice el profesor Pablo.

El viernes, un día después del accidente, en la escuela de Chajul estaban en pleno acto de graduación de los escolares que terminan la secundaria. Giovani debía estar allí, porque era uno de los que se graduaba.

Cuando recibimos la noticia nos impactó bastante (...) Estuvo tres años conviviendo con nosotros, teníamos mucho cariño por él , explica el profesor.

Relata que los jóvenes que optan por una carrera superior, cuando se gradúan, tampoco tienen oportunidades laborales. Eso los empuja a migrar.

Le dijimos que no se fuera

En Xecoja Quiché, la familia de Juan Cumes Quino dice estar desesperada, sobre todo luego de ver que otro migrante, quien también iba en el tráiler, ha vuelto por sus propios medios y se recupera de las heridas.

Walter Cumes Quino, hermano mayor de Juan, dice que la última vez que supo de su hermano, de 21 años, fue la mañana del accidente, desde entonces el celular que llevaba está apagado. Me llamó a las 7 de la mañana del jueves y me dijo que había dos tráileres, uno va a salir temprano y otro en la tarde, hoy nos van a sacar , relata.

Eran cinco del grupo, pero cuando tuvieron el accidente se separaron, le preguntamos al compañero (el que regresó), pero no sabía qué le pasó, dijo que estaba aturdido y no sabía nada. Me dijo que él iba parado y mi hermano sentado al momento del accidente.

Sin dinero ni trabajo, el joven migrante decidió irse a Estados Unidos, así alcanzaría en Houston a su hermano Germán, de 17 años. Nosotros le dijimos que no se fuera, pero quería alcanzar su sueño americano , dice Walter. La familia prestó los 15 mil dólares que el pollero pidió para llevarlo al norte. Sólo queremos saber si está vivo o muerto , pide Cumes.

En 2019, Estados Unidos deportó vía aérea a 54 mil 599 guatemaltecos, una cifra récord, pero el año pasado las expulsiones cayeron drásticamente, con 21 mil 57 personas, a causa de la pandemia.