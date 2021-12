M

ientras los miembros del Consejo Mexicano de Negocios se reunían con el presidente López Obrador en una comida en el Museo Kaluz, para defender los supuestos beneficios de la generación de electricidad por empresas privadas, en la frontera norte ocurría algo que contradecía sus argumentos. Las autoridades reguladoras del estado de Nuevo México rechazaron la compra de la compañía estadunidense PNM Resources por parte de Avangrid, filial de la española Iberdrola. Cabe mencionar que Iberdrola es la principal generadora de electricidad en México, después de la CFE. Tuvo un desarrollo impresionante en el sexenio de Felipe Calderón, quien luego fue premiado con un puesto en el consejo precisamente de Avangrid, así también fue recompensada Georgina Kessel, la ex secretaria de Energía. Volviendo a lo ocurrido en Nuevo México: los cinco comisionados de la entidad reguladora justificaron su voto contra la filial de Iberdrola por no ser la mejor alternativa para los intereses de los consumidores y por la imputación de corrupción contra varios directivos de Iberdrola, entre ellos su presidente, Ignacio Sánchez Galán, en el caso Villarejo. Este asunto es uno de los mayores escándalos de corrupción corporativa de los últimos tiempos en España. Cohecharon al ex comisario Villarejo, presuntamente, para espiar a compañías competidoras. El rechazo de Nuevo México a la operación, valorada en 8 mil 300 millones de dólares, supone duro revés a los planes de expansión de la empresa. De este episodio no hablaron los empresarios mexicanos en su reunión con Andrés Manuel, pero seguramente será tema de los foros que convocará el Congreso para discutir la iniciativa de reforma constitucional.

Deuda sin final

Un dÍa como hoy, 13 de diciembre, pero de 1998, La Jornada publicó una memorable portada. Llevaba estos títulos: “Se consumó el ‘atraco’ Fobaproa en San Lázaro. El nuevo instituto (IPAB) saneará Atlántico, Promex y Bancrecer con recursos públicos. La votación: 325 a favor, 159 en contra y una abstención. El ‘fraude del siglo’, calificaron opositores; la Cámara, bajo custodia policiaca. Zedillo, ‘procurador’ del capital financiero; el PAN, ‘palero’: PRD’ (hoy en día PAN y PRD ya no son paleros del PRI pero, fieles a su vocación, son paleros, incluyendo al PRI, de Claudio X. González). El rescate costaría alrededor de 600 mil millones pesos y era un escándalo; fueron pagados por los contribuyentes a lo largo de los años transcurridos, pero según la Secretaría de Hacienda la deuda subió a un billón de pesos. La explicación es que se han sumado los intereses. Algunos de los legisladores que votaron a favor del rescate siguen por ahí tan tranquilos: el eterno líder de la burocracia Joel Ayala Almeida; Javier Corral, Arturo Núñez y Ulises Ruiz. Estos tres últimos luego desempeñaron cargos de gobernador. Y, por supuesto, Vicente Fox y Felipe Calderón.