Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 13 de diciembre de 2021, p. 33

Chilpancingo, Gro., Los cuerpos de Salvador Catalán Barragán, catedrático de la Unidad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), con sede en Acapulco, y del estudiante de bachillerato Marcos Roble Alejo, desaparecidos desde el jueves pasado, fueron encontrados ayer por la mañana en un terreno baldío del municipio de Tierra Colorada, confirmó Evelia Catalán Casiano, hija del primero y académica de la citada casa de estudios.

Exigió a las autoridades que agarren a los responsables y que paguen por este crimen. ¿Por qué los mataron, si no le hacían daño a nadie? Lo único que hacían era buscar la seguridad de su propia familia y de la población, y eso no es un delito . Señaló que en el proceder de las autoridades hubo mucha negligencia y burocracia .

En un comunicado, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg) informó que el hallazgo se realizó luego de que un campesino reportó a policías comunitarios de esa organización la presencia de cuatro bolsas con olor fétido en un predio de la colonia La Ladrillera.

Posteriormente, Catalán Casiano, secretaria de Acción Femenil del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), ofreció una conferencia de prensa en esta capital en la que, visiblemente consternada y llorando, hizo un reproche al gobierno estatal, encabezado por la morenista Evelyn Salgado: “Ese mentado código rojo de la Fiscalía (del Estado) no es efectivo y no sirve para nada. En el caso de mi padre (Salvador Catalán) y de Marcos (Roble) no funcionó; nunca los encontraron.