Vicente Fernández tuvo una máxima ley que seguía al pie de la letra: “Mientras ustedes no dejen de aplaudir, Chente no deja de cantar”. Esta frase la acuñó hace décadas en un palenque en León, Guanjuato, donde un empresario lo quería sacar del escenario en la tercera canción, pero el charro le reviró: Miren señoras y señores, querido público, este señor que está aquí es el empresario y me está diciendo que ya quiere que me vaya, pero yo no vivo del empresario, yo vivo de ustedes .

La fortuna le sonrió

Hacia 1966 recibió un telegrama de Felipe Valdez Leal, quien sería uno de sus principales arreglistas. Lo invitaba a firmar con una disquera.

En CBS grabó Cantina de mi barrio y la que cambiaría su sino: Tu camino y el mío. De ahí para adelante, la fortuna le sonrió.

Afirmó: A mí, Dios me dio un arma: cantar, pero cuando, aparte de ser pobre, no se ha estudiado, es más difícil. Cursé hasta el quinto año de primaria, pero aprendí de la vida lo que en la escuela no podría, quizás en 20 años .

Incluso, alguna vez le preguntaron “Para ti, ¿quién es el mejor entre Vicente Fernández, Pedro Infante, Javier Solís y Jorge Negrete? Respondí: ‘el mejor, no sé, pero el más vivo se llama Vicente Fernández’”.

El charro de Huentitán recibió innumerables premios y reconocimientos; fue un símbolo a escala internacional del folclor mexicano; fue empresario, productor discográfico, actuó en alrededor 34 películas y como cantante logró infinidad de éxitos. En 60 años de trayectoria vendió más de 67 millones de discos. Apenas a finales de noviembre le fue conferido el Grammy Latino a mejor álbum de música ranchera por A mis ochentas.

A lo largo de su vida, Vicente Fernández enfrentó varios problemas de salud: tuvo un tumor en medio de las vías biliares, fue operado del menisco derecho, padeció una tromboembolia pulmonar y un pequeño infarto cerebral, además de infecciones urinarias que lo mandaron al hospital a revisión, hasta que en agosto pasado se cayó en el rancho Los Tres Potrillos, tras lo cual ingresó a terapia intensiva y ya no salió del nosocomio. También se informó que había sido diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré.

En 2012, el cantante, anunció su retiro de los escenarios. En esa ocasión, a sus 72 años, señaló: “Un artista necesita retirarse con mucha dignidad, en el mero momento. Lo que más voy a extrañar es el cariño del público, pero justo por ese cariño no quiero que llegue el día en que digan: ‘Don Vicente ya no canta, anda causando lástimas’”.

Un azteca en el Azteca

En abril de 2016 ofreció un gran concierto en el estadio Azteca para despedirse de su fiel público. Contó que Miguel Mancera, entonces jefe de gobierno capitalino, puso a sus órdenes el Zócalo. “Después, Emilio (Azcárraga) vino a visitarme para ver cómo seguía de salud y me dijo: ‘Chente, ya hiciste Un mexicano en la México, ¿cómo te suena Un azteca en el Azteca?’ Le dije que si ponía un escenario de acuerdo con el público, para mí sería mejor”, relató Fernández, aunque afirmó que seguiría grabando discos, me voy con la voz que me conocieron al principio, también porque me siento cansado. No me retiro porque me falte el cariño del público. Me voy porque nunca disfruté a mi mujer ni a mis hijos, ahora quiero disfrutar a mis nietos , comentó.

El cantante también tuvo sus claroscuros y enfrentó escándalos como cuando rechazó un trasplante de hígado, porque dijo que no quería que fuera de un donante homosexual o drogadicto , por lo que fue severamente criticado.

Entre sus películas, se recuerdan El hijo del pueblo, La ley del monte, El sinvergüenza, El Arracadas, Uno y medio contra el mundo, Mi querido viejo, El cuatrero, El macho, El embustero y Dios los cría, entre otras.