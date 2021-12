En los primeros 10 meses del año, el gasto público se incrementó 5 por ciento a tasa anual, y el gobierno sigue dando prioridad a rubros en los que se integran programas y proyectos insignia del Ejecutivo . De forma particular, preocupa el incremento en el gasto que es destinado a las empresas productivas del Estado, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

A lo anterior, precisó, se suma la creciente rigidez del gasto al dedicarse este a proveer transferencias incondicionadas a la población, que naturalmente son difíciles de reducir en un momento de necesidad.