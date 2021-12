Z

ygmunt Bauman (1925-2017), el gran sociólogo polaco, al criticar Estados Unidos – un planeta de Fukuyama/Hobbes dónde, según él predomina la lógica de la fuerza militar – solía dirigir su mirada hacia Europa: un (posible) planeta de Kant de la paz perpetua, apto para actuar éticamente (véase: Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers?, Harvard University Press, 2009, pp. 288).

La misma Europa que en el pasado desencadenaba guerras hobbesianas ( bellum omnium contra omnes), una fuerza conquistadora de otros continentes podía ahora, según Bauman, a principios del siglo XIX dedicarse a hacer de este mundo un lugar más hospitalario.

“Sabes –me decía en una de la entrevistas aludiendo a la idea central de aquel libro–, después de unos 200 años fue redescubierto, lo hizo Derrida, un pequeño y luego olvidado libro de Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784), sobre el futuro de la convivencia pacífica de la humanidad, concebida, ¡ya en aquellos tiempos en una dimensión planetaria!, como un problema de la ‘hospitalidad’”.

“Kant –continuaba Bauman– razonaba en términos muy simples: ya que nuestro planeta es una esfera, la gente no tiene a dónde huir, no puede deshacerse de los ‘otros’ y tiene que encontrar algún modus vivendi. Esta solución era ‘ hospitalité’, como anotaba y retomaba esta idea Derrida, enfurecido pocos años antes de su muerte (véase: Of Hospitality, Stanford University Press, 2000, pp. 160), que no se trataba de ninguna ‘cultura particular’, ya que la cultura misma es hospitalidad, ni de ninguna ‘ética grande’, ya que ella misma ya la supone”.

“Te digo... viví 40 años en la sociología hasta enterarme de que existe una categoría de la ‘hospitalidad’ y de que es un problema importante. Y actual. ¿Por qué? Antes, el desarrollo de la modernidad permitía ignorarlo. Pero ahora este tema se ha vuelto central: más que nunca vivimos en una ‘interdependencia’ dónde cualquier acción hacia los otros, termina afectando a nosotros mismos”, decía.

“En el siglo XIX, todavía en el XX, un europeo igual esperaba ser recibido con hospitalidad (sic) en los países conquistados en África o Asia, pero no tenía que ser nada recíproco... Yo digo que el siglo XXI, y esta es la única profecía que me atrevo a hacer, va a ser dedicado a resolver precisamente las cuestiones de la convivencia y de la ‘otroedad’” ( Le Monde diplomatique, ed. polaca, 2008, Nº 4/26).