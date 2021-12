Como referente de ello es necesario mencionar la más reciente aprobación al marco legal de la Fiscalía General de la República. Y cómo no aludir a la militarización de la seguridad pública, en sustitución de una seguridad a cargo del poder civil, así como a la implementación de una política migratoria enfocada en la seguridad nacional, y no en la seguridad humana. Se suma a ello el incumplimiento de sentencias y recomendaciones al Estado mexicano en materia de derechos humanos. Con respecto a la crisis de éstos, México es uno de los países más peligrosos en el mundo para defenderlos y promoverlos, ya que las personas y organizaciones que realizan esta trascendental labor tienen una alta probabilidad de ser criminalizadas, estigmatizadas, descalificadas, hostigadas y hasta privadas de la vida.

Todo lo cual se materializa en medidas políticas, legales y fiscales en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Y qué decir de los 10 feminicidios diarios que acontecen en la nación, aunados a la justicia tardía, ya que la impunidad hace que los casos y procesos judicializados y con sentencia sean la excepción y no la regla, como apunta la doctora Karina Ansolabehere. Retomando una idea de Antonio Gramsci, es posible que estemos en el interregno. Es decir, en un tránsito donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero seguir sin detenernos sería como dejar pasar este momento de la historia sin abrir los ojos y recolocar la memoria. Ello podría incluso impedir que respiremos nuevos aires y levantemos la mirada para observar no sólo el árbol, sino el bosque completo, con la firme esperanza de ver los cielos nuevos y la tierra nueva, como sostenía el pueblo hebreo en medio del exilio en Babilonia.