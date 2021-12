N

unca hemos tenido tantos espacios para debatir, para dialogar; sin embargo, nunca se ha ejercido más violencia y ha tenido mayor espacio en lo público y en lo privado la política de la cancelación y del juicio sumario. Necesitamos debatir con argumentos, con calma, priorizando la construcción colectiva, el cuidado de nuestro (del feminismo) capital político.

En los pasados 20 años, con un recorrido irregular, con algunos avances importantes, el feminismo ha logrado colocarse en la agenda política aun por encima de otra agenda también urgente, que es la del ecologismo. El feminismo se fue convirtiendo en su plural y ha avanzado en popularizar sus demandas, en hacerse presente en todos los espacios, desde la cultura, el deporte, la economía, la política; en todas partes hay algo que demuestra que el tiempo de la invisibilidad pasó. Sin embargo, no parece que su éxito haya sido sustantivo: las reivindicaciones más sentidas del feminismo, aquellas referidas a detener la violencia hacia las mujeres y niñas, la división sexual del trabajo, los trabajos informales y precarios, la brecha en educación, la obstrucción en el ejercicio de los derechos identitarios, sexuales y reproductivos en prácticamente toda la región son una muestra de que nos hemos expandido, pero aún no hemos logrado transformarnos.

Rita Segato y Miriam Lang hablan en un texto publicado en 2020 sobre la construcción de proximidades y cómo el caso de los feminismos en México es una agenda pendiente, en construcción. Los feminismos y sus diversas formas de lucha, aunque reconozcan con toda probabilidad un objetivo común y caminos diferentes para llegar a ello, no han logrado superar sus fronteras identitarias (Birgin, 2000) y conquistar espacios nuevos dejándose a su vez conquistar por ellos. Me refiero a las posibles alianzas con los movimientos de familiares de desaparecidos, las demandas LGBTTTQ+, y otras, como la ecológica o por la defensa de los territorios, etcétera.

El potencial transformador de los diversos espacios de lucha conocidos como comunidades transformadoras es innegable. Porque necesitamos todas las luchas posibles: homosociales y heterosociales. No necesitamos de la ruptura, del disenso, ni del extrañamiento de unas por otras. Las feministas convertidas en ejecutoras de una verdad que no existe como tal. La implacable vara del juicio patriarcal que se nos mete hasta las venas y acabamos siendo nosotras mismas las primeras víctimas de una legitimidad autoenarbolada, de ese código moral convirtiéndonos en sus fieles ejecutoras (el patrullaje). Las feministas peleando contra re-molinos de viento en lugar de concentrar los esfuerzos en aguantar las diferencias y debatir para lo que viene. Si seguimos por este camino será inevitable ir perdiendo lo más preciado que tenemos en nuestro repertorio, no sólo de lucha, sino de construcción de futuro, que es el respeto por la libertad y la autonomía de todas las mujeres.