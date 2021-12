Detallaron que 124 alumnos no tuvieron plaza asignada bajo el antecedente de que desde el 1º de diciembre se ofertaron mil 113 folios, aun cuando sólo se contaba con 989 plazas .

Ivonne, una estudiante a la que no le asignaron plaza, también denunció que no hay perspectiva de género en el trato a alumnas embarazadas. Contó a La Jornada que, tras parir la noche del 2 de enero de 2019, debió ingresar a internado el 6 de enero de ese año, en el hospital del ISSSTE José María Morelos y Pavón, en Santa Marta Acatitla. Llegar allí desde su domicilio le tomaba más de una hora. Pedí cambio para estar más cerca de mi casa y me contestaron que si no podía seguir con la carrera en ese momento, que me diera de baja .