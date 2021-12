Acusó a los gobiernos anteriores del abandono hacia los jóvenes. En el norte del país “llegaba uno a los pueblos y en las gasolineras, ahílos jóvenes, todo el mundo sabía, ‘sonhalconcitos’”, dijo.

En otro tema, el Presidente sugirió a los periodistas no sólo divulgar sus investigaciones, sino presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes.

Al subrayar que en su gobierno la prioridad es combatir la corrupción, reconoció que se requiere seguir purificando la vida pública. Hace falta más y que cada quien haga lo que corresponde . En seguida dijo que si los comunicadores tienen pruebas, aunque ustedes no tengan esa función, ayuden, y si tienen pruebas, como ciudadanos, hay que presentarlas. No sólo quedarse en la denuncia pública, sino que todo lo que investigan (llevarlo) a la fiscalía .

También dijo que en breve dará a conocer los cargos en el servicio exterior para ex gobernadores y ex gobernadoras; no descartó en esta ronda de invitaciones al ex mandatario panista de Chihuahua Javier Corral, con quien admitió haber tenido diferencias, pero también reconoce en él a una persona recta, inteligente, con criterio propio y rebelde, y eso a mí me simpatiza bastante .

(Con información de Fabiola Martínez)