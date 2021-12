Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de diciembre de 2021, p. 3

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Daniel, de 17 años, salió en días pasados de la capital de Guatemala acompañado de una prima, con el objetivo de reunirse con su padre en Estados Unidos, sin imaginar que sería partícipe de la tragedia en la que murieron 55 migrantes centroamericanos, cuando el tráiler que los transportaba, junto con al menos 100 personas más, se volcó en la autopista Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez la tarde del jueves.

En el hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, donde se recupera, relató que lo único que recuerda es que escuché que la gente gritó y di varias vueltas; cuando me levanté tenía a alguien encima, caí en una cuneta y me tuve que arrastrar porque tenía lastimado el pie y no podía salir .

Luego vio que adentro de la caja del tractocamión en que la viajaban 166 indocumentados –de acuerdo con Protección Civil (PC) de Chiapas– la mayoría guatemaltecos, como él, había muchas personas desmayadas y algunas muertas .

Narró que lo primero que hizo fue correr a buscar a su prima, que gracias a Dios estaba afuera (del vehículo). La vi parada. Unos señores nos regalaron agua para lavarnos la cara y llegó la policía a ver a los demás porque eran varias gentes (sic) que se quedaron abajo de las otras .

Daniel dijo desconocer cuánto pagaron sus familiares al pollero por trasladarlos a la frontera norte de México.

El joven resultó con raspones y una lesión en el cuello, por lo cual los médicos le indicaron que se recuperará en pocos días y le colocaron un collarín.

El secretario de PC de Chiapas, Luis García Moreno, informó que los cadáveres de los 55 migrantes permanecían ayer en las instalaciones de los Servicios Periciales, dependientes de la Fiscalía General del Estado y en coordinación con su homóloga federal se realizan las necropsias de ley.