Pero el error monumental radica en que pensiones y jubilaciones no son pasivos de gobierno alguno, todo lo contrario. Si la ley indica indexación en salarios mínimos, así debe ser. Al proceder a las UMA en materia de pensiones, la ley Chucho nos llevó a la última clase social, no burgueses, ni siquiera proletarios; los pensionados de Issste e IMSS somos de la clase social de los miserables. No todos los pensionados pertenecen a la burguesía, como Gurría, magistrados, ex rectores, empleados de Pemex o de la CFE.

Hace casi dos años, el Presidente de la República nos dijo que en materia de pensiones-UMA, lo estaba pensando, que nos avisaría si se puede hacer el cambio . Seguimos esperando.

Rubén Mares G.

Invitaciones

Tonantzin-Guadalupe, en la transformación de México

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano invita a la reflexión y análisis de La presencia de la Tonantzin-Guadalupe en las grandes transformaciones de México, Contaremos con música mexicana en vivo con el cantante El Héctor. La cita es hoy a las 12 horas en el parque José Refugio Menes de la colonia Postal, cerca del Metro Villa de Cortés. En vivo y suscríbete por YouTube, Buzón Ciudadano, Facebook y Twitter.

Rosy Almanza, David Villa, Antonio Villegas, Luis Martín Ángeles, Imelda Beristáin, Teresa Moreno, Luciano Aguilar e Ismael Estrada

Exposición de fotógrafas

El Albergue del Arte y Colectivo Sprocket invitan a la inauguración fotográfica colectiva: (Re) pensando la mirada femenina. Curaduría de Sabina Jiménez y Fernanda Santiago, del Colectivo Sprocket; Alejandra Carmona, de Laboratorio Foto Hércules, y Paola Lambertin, del Colectivo Warmi Photo.

La exposición colectiva de fotógrafas crea redes mientras cuestionan la mirada socialmente aprendida que las atraviesa desde su intimidad y cotidianidad. Expositoras Cecilia Andrade, Isabel Taracena, Rebeca Sánchez, Mariana Rodríguez, Chiara Bonetti, Carolina Ruiz, Paulina Rincón, Paola Escartín, Daniela Bermúdez y Arelly Aparicio.

La cita es hoy a las 16 horas, en el Foro El Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones: Tel. 55-5554-6228. Entrada libre

Curso sobre la participación ciudadana y la construcción de la democracia

Magnífica iniciativa del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México de ofrecer el curso: La participación ciudadana y la construcción de la democracia en la Ciudad de México. Lo anterior tiene la particularidad que se realizará en los cuatro puntos cardinales de la Ciudad de México: Norte, Sur, Este y Oeste; empezando el 11 de diciembre, siguiendo el 17, 18 y 19. Los teléfonos para registrarse son: 5532946468 y 5554790851. Carlos César Cárdenas Márquez