Periódico La Jornada

Sábado 11 de diciembre de 2021, p. 24

Londres. Una corte de apelaciones británica abrió la puerta ayer a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos al anular el fallo de un tribunal inferior que argumentó que el frágil estado de salud mental del fundador de Wikileaks no soportaría el sistema judicial estadunidense.

El caso vuelve ahora al Tribunal de Westminster para ser remitido a la ministra británica del Interior del gobierno de Boris Johnson, Priti Patel, quien tiene potestad para ordenar la extradición.

El Tribunal Superior de Justicia determinó que las garantías estadunidenses son suficientes para asegurar que Assange recibirá un trato humanitario y ordenó a una jueza de primera instancia que enviase el pedido de extradición a la Secretaría de Interior para su revisión. El departamento, que supervisa la aplicación de la ley en Gran Bretaña, tendrá la decisión final sobre el traslado.