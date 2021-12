Jesús Estrada; Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Corresponsal y reporteros

Periódico La Jornada

Sábado 11 de diciembre de 2021, p. 27

El programa Producción para el Bienestar censará a los campesinos que se benefician con la compra de cosechas a precios de garantía, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa realizada en Chihuahua y comentó su rechazo a volver al esquema de subsidios y al pago de seguros que la Secretaría de Agricultura entregaba a los agroproductores en gobiernos anteriores.

Ordené que se lleve a cabo un censo porque quiero cerciorarme que son los campesinos quienes realmente están recibiendo el apoyo, que no nos vaya a suceder lo que pasaba con el Procampo, que hasta quienes no tienen nada que ver con la producción agrícola cobraban o se entregaba (dinero) a gente que no necesitaba el apoyo, o se daba más de la cuenta , declaró.

Respecto a 422 empresas acopiadoras y productoras de maíz amarillo en Chihuahua que exigen subsidios de la desaparecida Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, el presidente respondió: “eso ya no tiene vigencia, pues realmente no significaba apoyo al campo, ayudaba mucho a las estructuras de intermediación.