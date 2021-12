El espectáculo Aventurera, que produjo durante 20 años, es un referente, pues no sólo fue visto por diferentes personajes, sino que ofreció un escaparate protagónico a diversas estrellas, como Edith González, Niurka y Ninel Conde.

Aparte de su participación en varias películas del llamado cine de ficheras, donde se hizo famosa por su personaje de La Corcholata, incluido en la famosa cinta Bellas de noche, dirigida por Miguel M. Delgado en 1975.

Nacida en Torreón, Coahuila, Salinas se abrió camino pasando de papeles modestos hasta llegar a ser una figura representativa de la cultura popular mexicana. Fue diputada federal del PRI; se ganó fuertes críticas por sus comentarios y posturas en el periodo de 2015 a 2018.

En las sesiones me quedo callada, escucho lo que dicen en la tribuna. ¿Y qué pasa? Nadie les pone atención. Acepté ser diputada porque me invitó César Camacho. A los productores les advertí que martes y jueves estoy en la Cámara, pero si me hablan para una película o telenovela, tengo que ir. Gano mejor como actriz , dijo a La Jornada en una entrevista en 2015.

Amistades en todos los partidos

Aunque fue militante del PRI, Carmen se relacionó con figuras de todos los institutos políticos. En la citada entrevista, contó haber sido invitada por el ex presidente Vicente Fox a su rancho. “¿Han ido? Tiene una réplica del despacho presidencial, la silla con el águila, hasta el teléfono rojo. Le dije: ‘¿a poco se lo picó todo de Los Pinos? ¿Ya tiene sembrada su mota? Seguro, ya se aventó su churrito’. Y me contestó: ‘Méndiga, qué bárbara. Lo mandé a hacer todo igualito. Sólo siembro hortalizas, pero (la mariguana) es muy buena pa las reumas’”.

Aunque mucho se supo de la vida social de Carmen Salinas, la actriz aseguraba que buena parte de su lado privado se mantenía oculto.

Trabajé con (Carlos) Monsiváis en Radio Universidad. Él me escribía unas parodias, echándole al gobierno, y yo las cantaba imitando a María Victoria. Cuando se fue a Londres, expulsado por Díaz Ordaz, me encargó a Esthercita, su mamá , reveló.

Salinas también contó que, con astucia ideada para vender el primer libro de crónicas de Monsiváis, logró ayudar a la madre del escritor. “Cenábamos todos los días, me acompañaba al Blanquita. Compré todo el primer tiraje de Días de guardar y lo ofrecía, con la promesa de entregarlo autografiado. Quien los firmaba era su mamá; los vendí todos y yo le entregaba el dinero a ella para que se ayudara”, detalló.