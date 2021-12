La estrategia obradorista. Partiendo de la misma narrativa con la cual ganó las elecciones en 2018, se despunta en estos años sus estrategia –sustentada en principio en las conferencias mañaneras– cuyo propósito es la construcción de una nueva coalición gobernante a partir de la separación del poder político respecto al poder económico.

Una narrativa antielitista y antisistémica genera dos tipos de problemas. Por un lado puede alejar a sectores claves de las élites políticas, económicas e intelectuales. El contra argumento –como se hace en el actual gobierno– es que justamente busca desplazarlas, pero en los hechos eso no ha sido evidente. Hay mucho vino viejo en barricas nuevas.

Respecto a las élites intelectuales directamente impugnadas por el presidente AMLO, no parece existir una política cultural que aspire a generar una nueva visión del país y su futuro. No se ven los nuevos intelectuales orgánicos. Por otro lado el desmantelamiento de los aparatos administrativos y políticos del antiguo régimen es ciertamente más fácil que la construcción de los nuevos andamios de la gobernabilidad. Sobre este tema me ocuparé en la siguiente entrega.

CIDE. Aunque no he sido parte del cuerpo estudiantil o magisterial de esta importante institución educativa he conocido por décadas a excelentes profesores e intelectuales y también he sido invitado por distintas dirigentes de sociedades de alumnos, para impartirles cursos sobre temas relacionados con movimientos sociales. Muchos de esos estudiantes, hoy con posgrados y una impecable formación académica, se desempeñan en el sector público y en centros educativos. Por eso y por mi enorme aprecio a esa institución hago votos para que se encuentren canales de diálogo entre todos los actores que permitan que esa institución recobre su normalidad.

gustavogordillo.blogspot.com/

Twitter: gusto47