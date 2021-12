No somos criminales y nos reunimos en los estacionamientos como si fuéramos criminales. Esto no es atención médica. Es la supervivencia de los más ricos , dijo a periodistas la activista, quien paga alrededor de 350 dólares (unos 7 mil 350 pesos mexicanos) al mes por la insulina que necesita.

Mindy Salango, diabética y defensora de pacientes de Morgantown, Virginia Occidental, dijo que se ha visto obligada a organizar reuniones clandestinas para darles a los pacientes dosis de insulina a las que de otro modo no podrían acceder.

Salango dijo que de acuerdo con diversos estudios una cuarta parte de los diabéticos estadunidenses raciona habitualmente su insulina debido a los altos precios.

Ganancias récord

Las empresas del sector han obtenido ganancias récord a expensas de la vida de los diabéticos y otras personas que padecen enfermedades crónicas y necesitan medicamentos para sobrevivir , agregó.

El reporte pone el ejemplo del analgésico Lyrica, de Pfizer, que cuesta cuatro veces más de lo que costaba en 2004, y acusa a los laboratorios de modificar medicamentos para obtener una nueva patente y encarecer el precio del producto.

Los demócratas esperan que el informe incida en el debate parlamentario sobre el proyecto de ley de bienestar social Build Back Better (Reconstruir Mejor) de 1.75 billones de dólares del presidente Joe Biden, que se presentará al Senado en las próximas semanas.

Si ese plan se aprueba, pacientes que se atienden bajo el programa estatal Medicare podrán negociar directamente con los fabricantes el precio de algunos medicamentos, incluidos los tratamientos contra el cáncer.

El proyecto gubernamental impone un límite de 35 dólares mensuales al gasto en insulina.