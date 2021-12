Roberto Garduño y Jesús Estrada

Sábado 11 de diciembre de 2021, p. 18

Chihuahua, Chih., El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la reunión con empresarios, el jueves pasado, habló de la manera de evitar los abusos y promover equilibrios en la industria eléctrica, sin que prevalezca la ambición, codicia y enajenación.

Sin embargo, aclaró que el arreglo será en el sector eléctrico no así en el destino del litio, recurso natural fuera de toda negociación con el sector privado.

En esa comida con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), integrado por los dueños de algunas de las empresas más acaudaladas del país, el mandatario les dijo que ha dedicado todo su sexenio a enderezar entuertos y a combatir el tráfico de influencias.

Gente que de repente se dedicaban a la panadería, a hacer pan, y se convirtieron en empresarios petroleros o se dedicaron a la industria eléctrica, nada más porque tenían agarraderas, tenían influencia, pero eso afortunadamente se terminó.

En la conferencia de prensa matutina realizada ayer en esta entidad fronteriza, el Presidente fue enfático con sus interlocutores en cuanto a la importancia de equilibrar el esquema de subsidios de energía eléctrica.

No faltó quien argumentara es que esas eran las reglas antes, no puede haber un cambio de reglas, no puede haber un cambio de señal porque entonces ya no hay confianza . Pues sí –respondió López Obrador–, porque fueron las reglas que ponían los dueños del país, a la medida de sus intereses , y hasta compraban a legisladores para llevar a cabo sus reformas .

Hicieron su agosto

El diálogo, en opinión del jefe del Ejecutivo, fue claro, franco y respetuoso, pese a que habló ante ellos de lo que en su opinión fueron notorios abusos como la construcción de gasoductos y la promesa incumplida de hacer termoeléctricas en las que se usaría el combustible.