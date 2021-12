Este lugar tiene un valor sentimental , comentó Ali. Si yo no estuviera relacionado con mi abuelo, estar aquí también sería algo súper especial, tan sólo por la historia .

Continúo la historia

Como dije, no sólo es especial porque soy boxeador y porque ésta es mi carrera, sino por razones sentimentales. Es aquí donde estuvo mi familia. Incluso mi tía peleó acá. Así que sólo continúo con la historia. Es un momento realmente especial , dijo.

Su abuelo peleó ocho veces en la arena neoyorquina. Ganó esos combates, salvo la primera con Frazier, el 8 de marzo de 1971, cuando lo derribó en el round 15 y se impuso por decisión unánime para retener el título de los pesados y propinar al astro su prime-ra derrota que fue vengada en el Garden en 1974, antes de llevarse el tercer combate en Filipinas.

Evoca que su abuelo, fallecido en 2016, le insistía en la importancia de moverse y bailar, parte de un arsenal que lo hizo destacarse de tantos púgiles que vinieron antes o después.