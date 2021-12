Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 11 de diciembre de 2021

Este 8 de diciembre se cumplieron 156 años del nacimiento de Jean Sibelius y es ocasión propicia para la escucha de su música y confirmar que la lógica, el contenido, la quintaesencia y razón de ser de su música es el silencio.

Prácticamente toda la música nórdica tiene como eje al silencio, según demostramos en el Disquero de la semana pasada. Una manera de disfrutar el silencio en la música de Jean Sibelius consiste en escuchar la coda final de su Quinta Sinfonía, que consta de seis golpes de orquesta, seis unísonos, seis tuttis intercalados por el silencio.

Para recomendar los discos que escucharemos hoy, recurriremos a un truco de melómanos: escuchar la misma obra con diferentes orquestas y batutas, porque en la diferencia está el detalle.

Cada vez somos menos los escuchas que ponemos un elepé en el tornamesa o colocamos un disco compacto en el amplificador y nos sentamos a escuchar. Aprovechemos las ventajas de la tecnología y dispongámonos a disfrutar de una divertida sesión de escucha guiada. La escucha de música se ha concentrado en plataformas digitales, de las cuales la más socorrida es Spotify. Ahí encontraremos los materiales para el Disquero de hoy:

Si ponemos a sonar, en ese orden, las versiones de la Quinta Sinfonía de Sibelius con los siguientes directores de orquesta, notaremos que Mariss Jansons, Simon Rattle, Paavo Järvi y Vladimir Ashkenazi otorgan al silencio una duración de hasta siete segundos entre un golpe de orquesta y el siguiente en la coda final, mientras que Herbert von Karajan suelta los seis bocinazos de un solo golpe, con lo cual le quita todo el encanto, la magia y el poder a la obra que Sibelius concibió en silencio y para que el silencio sonara.

No es extraño que el gran director de orquesta que fue Herbert von Karajan haya hecho tal atropello a la partitura de Sibelius. Buena parte de su éxito y celebridad, además de haber creado prácticamente la era del disco compacto, pues fue el primero en grabar en esa modalidad tecnológica, se debe a su repertorio de recursos, en realidad trucos, para lograr espectacularidad donde no la hay. En específico: si encontraba una letra f en la partitura, sacaba su lápiz y añadía otras tres, o cuatro o más f , de manera que si en el original el compositor indicó: forte, él, Karajan, hacía que sonara cinco veces forte: fffffortísimo. Y así otros procedimientos.

Eso no demerita la inmensa calidad técnica de uno de los máximos directores de la orquesta de la historia, que los hay en cantidades inimaginables, pero los reflectores de la industria de la música no apuntan hacia ellos, porque no venden .

Pongamos un ejemplo que viene a colación: el compositor Robert Kajanus (1856-1933) fue el músico más importante de Finlandia hasta antes de la irrupción de Jean Sibelius. Mantuvieron Kajanus y Sibelius una amistad fraterna tan trascendental como la tuvieron Gustav Mahler y Bruno Walter, o bien Franz Kafka y Max Brod: los segundos de abordo, pues Kajanus, Walter y Brod son los principales difusores de la obra de sus amigos: Sibelius, Mahler y Kafka. Sin ellos, no conoceríamos hoy en día a esos gigantes.

Robert Kajanus fue el primero en grabar las sinfonías de Sibelius, así como Bruno Walter difundió la música de Gustav Mahler y Max Brod dio a conocer, aún sin la anuencia del autor, textos de Franz Kafka.

Iniciemos la escucha con la versión de Robert Kajanus a la Quinta Sinfonía de Sibelius.

De hecho, en Spotify hay una playlist que se llama Jean Sibelius fifth symphony (5)! que dura dos horas con dos minutos.

Robert Kajanus fue considerado como la máxima autoridad en la interpretación de la música de su amigo Jean Sibelius, porque fue quien se acercó más a las intenciones originales del compositor cuando escribió sus obras. Su versión de la Quinta Sinfonía, así como las otras que registró (grabó las sinfonías 1, 3 y 5) es, en efecto, la quintaesencia de la música de Sibelius.

Propongo escuchar a continuación los finales de la Quinta Sinfonía de Sibelius con distintos directores y distintas orquestas. Hay que anotar que la Sinfónica de Londres fue definitiva en el conocimiento universal de la música del autor finlandés.