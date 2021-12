Claudia Edith Anaya, senadora del PRI, recordó que el cargo de titular de la CEAV ya lo habíamos votado, y la persona electa renunció, denunciando que no tenía recursos ni para la operatividad .

Entonces, yo esperaría que por este nombramiento que haremos hoy, acompañe operatividad para el consejo, porque si no, es una simulación, gente que pone su trayectoria, su empeño, el esfuerzo debería cabildear, para llegar a titularidades de organismos que se encuentran desmantelados, fracturados y sin posibilidades de actuación. Empujemos para que la comisión tenga operatividad, si no, esto no tiene realmente mayor trascendencia .

Por el PAN la senadora Xóchitl Gálvez pidió fortalecer a la CEAV que es la responsable de dar acompañamiento a las víctimas, empezando por acompañamiento sicológico, médico, hacer una reparación integral del daño y hacer un trabajo social con las víctimas .