E

l título de la entrega de hoy lo derivo de ideas del capítulo 8 del libro The Hydrogen Economy (2002) de Jeremy Rifkin (JR), donde señala:

“El hidrógeno (H) es el elemento más abundante del universo. Constituye 75 por ciento de su masa y 90 por ciento de sus moléculas. Aprovecharlo efectivamente como fuente de poder proveería a la humanidad de una fuente virtualmente ilimitada de energía. A partir de la última cuarta parte del siglo XIX, y en menos de un siglo, la leña (L) cedió su lugar al carbón (C) y éste al advenedizo petróleo (P). La descarbonización de la energía que habría de llevar al futuro inevitable de hidrógeno (H) ya estaba bien encaminada. Descarbonización es un término que usan los científicos para referirse al cambiante cociente entre átomos de C e H entre fuentes sucesivas de energía. La L, que en la mayor parte de la historia fue la principal fuente de energía tiene el más alto cociente de C a H con 10 átomos de C por átomo de H. Entre los combustibles fósiles el carbón (o hulla) tiene el cociente más alto, entre 1 y 2 átomos de C por cada átomo de H. El P tiene un átomo de C por cada dos de H y el gas natural (GN) tiene un átomo de C por cada 4 de H. Esto quiere decir que cada fuente sucesiva de energía emite menos CO₂ que su predecesor. [Se ha estimado] que la emisión de CO₂ por unidad de energía primaria consumida globalmente ha continuado disminuyendo alrededor de 0.3 por ciento al año durante los últimos 140 años. Desde luego, debido al puro volumen de C y P que se quema, las emisiones de CO₂ han continuado aumentando durante dicho periodo, incrementando las temperaturas del planeta… El H completa el trayecto de descarbonización. No contiene átomos de C. Su emergencia como la fuente primaria de la energía del futuro, señala el fin del largo reinado de los hidrocarburos en la historia humana. El H, la fuente de poder del sol, se ve crecientemente como la gran esperanza para el continuado avance de la humanidad. Es la forma más ligera e inmaterial de energía y la más eficiente al quemarse.”