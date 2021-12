“El periodismo mexicano atraviesa por una etapa crítica, impactado por el mandato popular de cambio que se dio en las urnas en 2018 y ante el cual no ha podido resolver sus atavismos, contradicciones e insuficiencias ni consolidar sus mejores expresiones y expectativas.

El optimismo y la mayor tranquilidad de los máximos capitalistas del país, interesados en mellar el filo de la reforma eléctrica y de beneficiarse de obras estratégicas, blindadas o no, ¿es una buena noticia para el resto de la población?

“Pero ese ejercicio regresivo no ha tenido la contraparte creciente que debería haberse derivado del mandato de cambio antes citado. El gobierno federal ha carecido de una verdadera política de comunicación social y se ha centrado sustancialmente en la confección y difusión de la conferencia mañanera de prensa del Presidente de la República.

“Mención aparte merece el impreciso y contraproducente ejercicio llamado Quién es quién en las mentiras: oficialismo no es periodismo. Y el periodismo, el ejercicio crítico, no puede estar sujeto al enfangamiento, a la imprecisión y a la manipulación desde el propio poder. No es lícito, válido ni ético que mediante granjas, covachas y alcantarillas se trate de ensuciar al periodismo crítico y honesto. Cuando el poder ensucia, también se ensucia” (https://bit.ly/33bd5AN).

Además, fue galardonada la coproducción de El Chamuco Tv, con Armando Casas (Canal 22) y Carlos Brito (Canal 11) como directores generales; otro jornalero, Rafael Barajas, El Fisgón, y el monero Rafael Pineda, Rapé, recibieron el reconocimiento en el acto en que hicieron uso de la palabra los directivos del Club de Periodistas, Celeste Sáenz de Miera y Mario Méndez.

A reserva de que se precisen las circunstancias que propiciaron que más de 100 migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica, viajaran en la caja de un tráiler que volcó en Chiapas y dejó más de 50 muertos y otros tantos heridos, ha de reiterarse lo dicho en cuanto se apretó la vigilancia militar en la frontera sur: las restricciones formales darían paso a la opción natural de recurrir a polleros, con mayor peligro para los viajeros. ¡Hasta el próximo lunes!

