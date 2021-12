Carlos García

Viernes 10 de diciembre de 2021, p. 30

León, Gto., Dulce Melissa Mendoza Ramírez, de 12 años, desapareció luego de que policías municipales de León, Guanajuato, la arrestaron en la colonia Cumbres de la Gloria, denunció su madre, Reyna Josefina Ramírez Briseño.

El 16 de octubre a las 11 de la noche, la menor fue detenida por los agentes porque acompañaba a una amiga que presuntamente portaba un cuchillo, recordó Ramírez Briseño, quien tiene seis hijos.

Vino una muchacha de nombre Blanca a decirme que si la dejaba ir a la tienda y yo la dejé ir. Se llevó a su hermanito, el más chico. Le dije a mi pareja que fuera a buscarla, pues mi hija ya se había tardado mucho , relató.

Agregó que en la calle vio que una mujer caminaba con su hijo y ella le informó que la policía había arrestado a Dulce y a Blanca.

Según la arrestaron porque la muchacha más grande traía un cuchillo en la mano. Se la llevaron a la Central de Policía (Cepol). Marqué a la corporación y me dijeron que sí tenían a mi hija. Como no tenía para la fianza fui a vender; volví a marcar y me dijeron que ya no estaba mi hija, que ya había salido por cumplimiento del arresto , narró.

El lunes 18 de octubre, la mujer interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que emitió la Alerta Amber con número de reporte FGEG-AAGTO-523/2021.