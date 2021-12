Ap

Roma. Falleció la provocadora cineasta italiana Lina Wertmüller, cuya potente mezcla de sexo y política en Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (Insólita aventura de verano) y Pasqualino settebellezze” (Pascualino siete bellezas) la llevó a ser la primera mujer postulada a un Óscar a mejor dirección y una figura de culto en la escena fílmica de Nueva York, informó el Ministerio de Cultura italiano. Tenía 93 años.

Wertmüller, quien recibió un premio de la Academia a la trayectoria en 2019, murió durante la noche en Roma rodeada de su familia, reportó la agencia de noticias LaPresse, citando a sus familiares.

Dario Franceschini, ministro de Cultura, rindió homenaje a Wertmüller ayer. Señaló que su clase e inconfundible estilo dejaron una marca en el mundo del cine italiano. Gracias Lina , señaló en un comunicado.

Políticas, polémicas y muchas veces eróticas, sus películas estaban llenas de comentarios sociales y mensajes satíricos contra el sistema. Wertmüller, quien también escribía sus guiones, las describía como comedias marxistas.

Me niego a hacer películas sin temas sociales , afirmó la mujer alguna vez llamada Cinco pies de controversia cinematográfica .

Apariencia extravagante

Con sus 1.52 metros (5 pies) de altura, maquillaje de ojos dramático, cabello colorido y anillos en todos los dedos, la apariencia extravagante de Wertmüller era parte integral de su persona. En una entrevista con The Associated Press, admitió que tenía cientos de sus característicos anteojos con montura blanca.

La artista, cuyo verdadero nombre era Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, nació en Roma en una familia aristocrática suiza. Aparentemente en rechazo a los deseos de sus padres de que estudiara derecho, ingresó a la escuela de teatro donde actuaba, dirigía y escribía obras. Después de graduarse de la Academia de Teatro de Roma salió de gira por Europa con la compañía de marionetas de Maria Signorelli.

En 1963, el actor italiano Marcello Mastroianni, quien era esposo de una amiga suya de la escuela, le presentó a Federico Fellini, quien le pidió que fuera su asistente en 8½. Tiempo después Wertmüller comentó que Fellini resultó ser una de sus más grandes influencias.

Es revelador estar cerca de él, porque es un personaje tan profundamente inconformista, que corre consigo mismo como un niño con un cometa , precisó.

Ese mismo año, alentada por Fellini, Wertmüller viajó a Sicilia para realizar I basilischi (Los zanganos), su primer largometraje. Tuvo una recepción favorable, pero la misma directora la criticó por ser demasiado rara como para que la gente la entendiera. Ella quería hacer películas para las masas.

Títulos largos, sus predilectos