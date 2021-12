De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 10 de diciembre de 2021, p. 9

Rubens Sambueza no seguirá portando la camiseta de los Diablos Rojos, así lo confirmó ayer el experimentado mediocampista en redes sociales. Aún con contrato vigente hasta junio de 2022, el argentino no fue contemplado en el nuevo proyecto del entrenador Ignacio Ambriz, con quien, según diferentes reportes, no tiene una buena relación.