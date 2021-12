A

l acercarse el final de 2021 casi todo mundo parecía dispuesto a celebrar que, ¡por fin!, se había dado vuelta a la página de la pandemia. A pesar de las prevenciones en contrario, se sucedían los anuncios de que dejarían de aplicarse, o se reservarían sólo para situaciones excepcionales, incluso las medidas más elementales: el uso de mascarillas, la distancia interpersonal mínima, la prohibición de actos multitudinarios. Este ambiente casi festivo fue interrumpido abruptamente por la aparición de una nueva variante de preocupación del virus –ómicron– secuenciada y dada a conocer en Sudáfrica. Al anuncio siguió el desorden, o algo muy parecido. Numerosos países, sobre todo avanzados, y algunos bloques regionales se apresuraron a poner en vigor acciones no coordinadas en materia de control o prohibición de viajes y precipitaron el reforzamiento de las vacunas. Se reaccionó como si no se hubiera aprendido lección alguna del año y medio transcurrido desde que se declaró la pandemia. Tres semanas después, es todavía más lo que se ignora de la nueva variante que lo poco que se sabe de ella; de sus características básicas, incluyendo trasmisibilidad y letalidad, y de sus consecuencias. Sin embargo, todo mundo habla de ómicron…

Mientras se sabe algo más, dedicaré esta nota a un rápido repaso de una de las experiencias nacionales más ilustrativas, la de Brasil. Me apoyo en fuentes periodísticas, en especial el artículo de Michael Pooler, “Brazil emerges from Covid ‘nightmare’ through vaccination blitz”, aparecido en el Financial Times el 26 de noviembre.

La experiencia de Brasil con la pandemia se ha caracterizado por marcados contrastes y altibajos. En la primavera boreal del presente año, en medio de una devastadora segunda oleada, se convirtió en el epicentro global de la pandemia, con el registro de más de 4 mil 200 fallecimientos diarios en algunas fechas de abril. Este número se redujo sostenidamente y para algunas semanas de noviembre había caído a un promedio diario de menos de 200, que equivale a una tasa por 100 mil habitantes inferior a las registradas ese mes por Estados Unidos, la Unión Europea o Reino Unido.