Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador del Partido Acción Nacional, tenga el acceso a ciertos datos de la carpeta de investigación del proceso que se le sigue por cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por los cuales el ex funcionario se encuentra privado de la libertad.

En una audiencia este miércoles, la defensa legal del panista formuló dicha petición para que Lavalle pueda consultar a la información contenida en la indagatoria.

Solicitud fundada

El juez declaró fundada la solicitud y ordenó a la FGR que se le otorgue acceso completo de la documentación requerida.

Lavalle Maury es el primer inculpado debido a las denuncias realizadas por Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, y forma parte del grupo de ex senadores que, según el ex funcionario, le exigían 50 millones de dólares a cambio de dar su voto en favor de la reforma de energía.