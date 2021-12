Myriam Navarro

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de diciembre de 2021, p. 10

Tepic, Nay., El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en favor de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue a Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusados de hacer compras por encima de sus ingresos.

El mandatario los considera personas íntegras y honestas , pero al mismo tiempo dejó en claro que su gobierno no es tapadera de nadie. Nos hemos propuesto, porque ese fue el mandato que nos dio el pueblo, acabar con la corrupción y con la impunidad, sea quien sea; hasta mis hijos; no hay tolerancia para nadie , advirtió.

Durante la conferencia de prensa matutina, realizada ayer en esta capital, dijo acerca del ex jefe de la UIF: hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando que son créditos que solicitó, pero la Función Pública puede indagar, no creo que haya ningún problema .

Si bien subrayó que le genera mucha sospecha la divulgación de las compras de Nieto y Gertz –en dos medios de comunicación que colocaron esos temas en primeras planas–, consideró que está bien , porque esas plataformas ya se quitaron la máscara.

Cada quien se está mostrando cómo es; son tiempos de definiciones, por eso no está mal , señaló, al citar una anécdota contada por su paisano Enrique González Pedrero, cuando Jesús Reyes Heroles dijo que el robalo es el único pez que vive en dos aguas. “Y decía don Jesús: ‘no queremos política robalera’”.