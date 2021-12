Elmagistrado Infante Gonzáles defendió que la emergencia sanitaria generó un impacto diferenciado en los partidos de nueva creación, que incidió en sus condiciones de participación y en el resultado de la votación. Indicó que la situación extraordinaria debía ser analizada de manera integral y no sólo a partir de elementos aislados.

Los magistrados, con excepción de Indalfer Infante Gonzales, coincidieron en que la pandemia de Covid-19 no fue una situación extraordinaria que pudiera derivar en la flexibilización de la norma constitucional en la materia, como demandaban los institutos políticos afectados.

El pleno de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la pérdida de registro de los partidos Fuerza por México, Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP), al no haber alcanzado 3 por ciento de la votación en las pasadas elecciones.

No implica, dijo, desconocer o corromper el sistema de partidos, sino admitir que no se trata de valorar cualquier circunstancia de dificultad, sino de una verdadera situación excepcional a éstos.

No obstante, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez coincidieron en que no se soslaya que el proceso electoral se desarrolló durante la pandemia, pero las circunstancias afectaron a todos los partidos y candidaturas contendientes. Además, advirtieron, no puede considerarse una cuestión que haya mermado la participación ciudadana y que permita argumentar una situación de caso fortuito, porque en el proceso electoral existió una participación de 52.66 por ciento, que es mayor a la de comicios anteriores.