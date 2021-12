Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 9 de diciembre de 2021, p. 8

Los contratos por los cuales el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena citó a comparecer a Yeidckol Polevnsky, que derivó en la suspensión de sus derechos partidarios por seis meses, como ordenó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), suman mil 241 millones de pesos mediante 41 convenios de compra de edificios, promesas de compraventa y obras.

Polevnsky afirmó que no todos se concretaron y que no tuvo ningún beneficio con ello. Adelantó que presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral, por considerar que no se le permitió una defensa adecuada y no se respetó el debido proceso.