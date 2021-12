El mandatario calificó tal actitud de vergüenza, y recomendó al ex mandatario, a políticos y comunicadores: ojalá cuiden su prestigio. Se puede decir que no tienen; deben cuidarse, sobre todo un ex presidente .

Ante las críticas propiciadas por un supuesto recorrido simulado –el domingo anterior– en un vagón de tren que comunicará la Ciudad de México con el aeropuerto Felipe Ángeles, apuntó a un tuit del ex presidente Felipe Calderón, quien escribió: viajar en un tren que no existe. Un tren que no existe a base de manipular las imágenes con videos pregrabados , su respuesta fue lapidaria: ¡este cree que nos quedamos en la época de los montajes! , en referencia a los trucos que diseñó Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en la administración calderonista.

No aceptan que ya no es lo mismo

Ya se están llevando a cabo reacomodos; es completamente distinto lo que sucede ahora a lo que pasaba durante el periodo neoliberal. No lo entienden, no lo aceptan, y en su enojo caen hasta en el ridículo.

Dijo que ese pensamiento se ha subsumido en millones de personas. “Afortunadamente, es mayoría la gente que está despertando, pero sigue habiendo muchos dogmáticos, conservadores, que se obnubilan y no quieren ver la nueva realidad, y por eso caen en el ridículo.

Al pedir a Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, que reprodujera el tuit de Calderón, subrayó lo que el michoacano escribió: que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana (Elizabeth Vilchis), y López Obrador replicó: pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. Es una vergüenza, ¿no?

Al ironizar con el inexistente prestigio de sus opositores, expuso: se puede decir que no tienen, pero no debemos ser injustos y lapidarios. ¡Deben cuidarse; sobre todo un ex presidente, por lo que representó para México en su tiempo!

Aun así, les reconoció el que “todos ayudan, porque nosotros aspiramos a llevar a cabo la transformación por la vía democrática, y la democracia requiere contrapesos. La verdad que es hasta para decirles ‘ternuritas’, es para aplaudirles. Es que hay grupos conservadores –lo hablábamos hace unos días– en otras partes, pero muy violentos, y acá no pasa de eso”.

Y con un aplauso –acompañado por sus colaboradores– cerró el tema.

(Con información de la Redacción)