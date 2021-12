Sin embargo, algunos migrantes denunciaron que no se les da a conocer que con esta regularización pierden la oportunidad de solicitar asilo y a muchos no se les dice a qué sitio se les conducirá.

Rosalinde, joven haitiana que llegó a México desde Chile, señaló que en ningún momento me informaron que se perdería el asilo. En el estadio (de Tapachula) nos subieron a los camiones y sólo nos dijeron que iríamos a otra ciudad, a la regularización (migratoria), pero no me dijeron a cuál .

Ella y su hija de dos años de edad fueron trasladadas por el INM a Campeche. En entrevista telefónica denunció que decenas de sus compatriotas fueron conducidos a unos campos deportivos. Todo está improvisado, dormimos en el suelo, nos protegemos con lo que podemos. No hay agua suficiente y la comida escasea .

Otro de los migrantes quien afirmó llamarse Claude y está en Puebla, se manifestó decepcionado por la falta de apoyo. Nos prometieron otras cosas y sólo nos trajeron para acá (Puebla). Sólo deseo mejores oportunidades, ya sea en México o Estados Unidos, pero ha sido muy duro. En Tapachula era imposible estar, pero aquí no hay gran diferencia, sigo en la calle, con peligros y hambre .

Algunos de los estados a los que el INM ha conducido o llevará a los migrantes haitianos son: Morelos, Puebla, Edomex, Hidalgo, Guanajuato, Colima, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Campeche, SLP, Zacatecas, Durango, Sinaloa y Quintana Roo.