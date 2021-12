Enseguida, la presidenta del Senado, en tono molesto, reveló: “quiero decirles que alguna gente cercana al Presidente desvalorizaron mi trabajo permanentemente, a pesar de que yo me esmeraba por cumplir la responsabilidad del cargo de secretaria de Gobernación, una de las posiciones más importantes y difíciles también para realizar. Pareciera que estas pocas personas, con la desvalorización que hacían de mi trabajo, se retroalimentaban en sus machismos.

Durante su participación, en la ceremonia de inauguración del foro organizado por Morena, la ministra en retiro, hoy senadora de Morena, precisó: quiero dejar muy puntual aquí, y muy claro, que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador siempre me trató con una gran deferencia, respeto y consideración .

Pareciera que esa desvalorización era como demostrar la superioridad y la alimentación de ese patriarcado y de ese machismo; quien lo sufre es quien lo está diciendo. Y mucha gente me dice: cúrate las heridas, dale la vuelta a la página, cierra el capítulo, no continúes dándole vueltas a lo que obviamente fue algo tan negativo para ti.

Sin embargo, explicó: se los comparto y se los expreso, no porque no esté curada ni porque no haya yo cerrado el capítulo, que ya lo cerré, sino para demostrarles y decirles que hasta en las más altas posiciones, una mujer sufre acoso y desvalorización de su trabajo, en forma permanente y constante .

Destacó que sus más cercanos colaboradores le sugirieron que no aceptara la presidencia del Senado, porque no tenía la experiencia, después de haber presidido el pleno de la Suprema Corte. Y eso consta en un chat, y lo grabé, y lo tengo guardado para mi memoria .

Por su parte, el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, destacó que en México 22.6 por ciento de las mujeres laboralmente activas han declarado haber sido víctimas de algún tipo de violencia laboral; de ese total, 19.3 por ciento han enfrentado acoso.

En su oportunidad, Pedro Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País, de la OIT, para México y Cuba, agregó que, entre las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, se documentó un impacto diferenciado hacia la mujer que pone en riesgo los avances en equidad, por lo que es necesario emprender acciones contundentes para revertir estos efectos.