▲ El presidente López Obrador mostró los tuits de Felipe Calderón en los cuales se burla del tren que no existe . Foto tomada de la página web de Presidencia

on la cara más dura que el concreto y la desfachatez que lo caracteriza, Borolas –conocido en el bajo mundo como Felipe Calderón– se aventó a las redes sociales para asegurar que el tren en el que el domingo pasado viajó el presidente López Obrador y parte de su gabinete no existe , ergo, “es fake news”. Y se quedó tan tranquilo.

En su tuit, el susodicho escribió (se respeta sintaxis): “un buen ejemplo de fake news: viajar en un tren que no existe, a base de manipular imágenes con video pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que ‘no es falso pero se exagera’”.

Algún iluso pensaría que Borolas se fue con la finta y cometió un error –uno entre millones en su vida política– al escribir su texto, pues tomó como referencia un tuit de uno de los fabricantes en serie de noticias falsas, Joaquín López Dóriga ( subieron a López Obrador en un simulador; así la 4T y todos felices, el vagón ni se mueve ), mensaje que retomaron otros de la misma calaña, de tal suerte que más que fake news en realidad se trató de una de tantas acciones concertadas –nado sincronizado– de propaganda negra.

Desde la aparición del primer tuit (López Dóriga fue el autor) el gobierno federal desmintió el borrego divulgado por el equipo de nado sincronizado y difundió varios videos sobre el viaje de López Obrador y el tren mismo, lo que provocó que no pocos de los integrantes del aparato de propaganda negra se revolcaran en su propia mierda en su vano intento por evitar más descalificaciones, algo, por lo demás, imposible.

En referencia a este asunto de propaganda negra, el presidente López Obrador dijo que este tipo de gentuza “cree que nos quedamos en la época de los montajes… Es una vergüenza… Ojalá y cuiden su prestigio. Se puede decir que no tienen, pero no debemos ser injustos y lapidarios. Pero deben de cuidarse, y sobre todo un ex presidente, por lo que representó a México en su tiempo. Los periodistas, lo mismo; tienen una función social que amerita la aplicación de un código de ética. El periodismo, como la política, es un imperativo ético”.