maginen una tarjeta de crédito fabulosa a la que pueden hacer cargos por años sin abonarle nada hasta que rebasa 100 mil millones de dólares y el buró de crédito dice ¡basta! Esa es la mejor descripción de Pemex. Los gobiernos prianistas sustrajeron el dinero de la tarjeta y no invirtieron en Pemex, lo puentearon al gobierno y ahí se perdió la pista. Ha sido hasta el presente año cuando la Secretaría de Hacienda ha hecho dos abonos, uno por 3 mil 500 millones de dólares, anunciado esta semana, y otro por 2 mil 800 millones, el pasado agosto. Abonar 6 mil 300 millones cuando debes más de 100 mil millones parece insignificante; sin embargo, ha tenido resultados. La agencia calificadora Moody’s opina que el apoyo gubernamental anunciado esta semana le permitirá a Pemex reducir su deuda en unos 20 mil millones de dólares entre 2021 y 2023. Calificó la recompra de bonos e inyección de capital como positivas desde el punto de vista crediticio porque reducen riesgo de endeudamiento y refinanciamiento, de acuerdo con una nota de Reuters. En otras palabras, se despejó la ruta hacia el final del sexenio. Sin embargo, agregó, esperamos que la generación de flujo de efectivo y las métricas crediticias de Pemex se mantengan débiles en los próximos tres años a medida que la compañía aumente la producción de combustibles mientras lidia con una capacidad limitada de inversión de capital, altos vencimientos de deuda y precios volátiles del petróleo . Es que la gallina de los huevos de oro ya había sido declarada muerta. Este es su segundo debut.

El cascabel al tigre

La demanda que promovió el canciller Marcelo Ebrard en contra de los fabricantes de armas de Estados Unidos significó ponerle el cascabel no al gato sino al tigre. Denunció a las fábricas de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Company y otras de prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilegal de su armamento a México. Ya contestaron, darán la pelea. Como resultado de esta insólita acción del gobierno mexicano, Ebrard fue nominado por la Asociación de Control de Armas, un grupo no gubernamental, como El hombre del año. Los fabricantes de armas controlan a un lobby que defiende sus intereses en todos los niveles del gobierno, visiblemente en el Congreso.

