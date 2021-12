El nuevo gobierno se enfrenta a una Alemania azotada por la cuarta ola de contagios por la pandemia del Covid-19, que ha rebasado los servicios médicos, mientras un alto porcentaje de la población se mantiene reacio a vacunarse.

La sociedad no está dividida , declaró Scholz a la cadena de televisión Welt. La gran mayoría de los ciudadanos se han vacunado , continuó. Agregó que la tarea del nuevo gobierno es convencer a los que hasta ahora optaron por no hacerlo. Defendió las medidas restrictivas aprobadas recientemente por el Parlamento y que afectan a los no vacunados con el argumento de que se debe proteger a toda la población.

Los tres partidos que forman la coalición tienen grandes planes. El salario mínimo en Alemania aumentará a 12 euros por hora (actualmente es de 9.60). En la lucha contra el cambio climático, para 2030 la meta es que 80 por ciento de la energía usada en el país sea renovable.

En cuanto a las deudas públicas, se espera que el presidente del FDP, Christian Lindner, emprenda como ministro de Finanzas un rumbo más austero que su antecesor Scholz.

Reacción internacional

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confió en trabajar con él por una Europa fuerte . El premier británico, Boris Johnson, se declaró impaciente por trabajar con Scholz.

Rusia manifestó que espera mantener con el nuevo dirigente una relación constructiva , pero en su primera entrevista como canciller federal, Scholz amenazó a Rusia, y advirtió que si las tropas de Moscú invaden Ucrania, habrá consecuencias sobre el gasoducto Nord Stream 2, que conecta ambos países.

El presidente estadunidense, Joe Biden, afirmó que desea relaciones fuertes con Berlín para avanzar en los desafíos mundiales de hoy .