▲ En una conferencia conjunta, mujeres víctimas de tortura sexual en el caso Atenco y familiares de víctimas de desaparición forzada del caso Alvarado Espinoza exigieron a las autoridades actuar de forma inmediata ante sendas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las inconformes reclamaron que no haya intenciones de las fiscalías para reparar los daños o realizar investigaciones con el fin de arrestar a los responsables. Foto Cuartoscuro

Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de diciembre de 2021, p. 14

A tres años de la emisión de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en los casos Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, estado de México, y Alvarado Espinoza y otros, sobre desaparición forzada en Chihuahua, el Estado mexicano sigue sin cumplir con las medidas ordenadas por dicho órgano internacional, afirmaron víctimas.

En conferencia de prensa, coincidieron en que hay falta de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para garantizarles verdad y justicia, al igual que existen resistencias para avanzar en las investigaciones.

En el caso de los hechos de tortura sexual y otras violaciones graves a los derechos humanos cometidas en contra de 11 mujeres en el operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Edith Rosales, Italia Méndez, Claudia Hernández y Patricia Romero acusaron que no se han dado pasos significativos para investigar todos los niveles de responsabilidad, incluyendo la cadena de mando de las tres corporaciones involucradas, y la Fiscalía del estado de México continúa obstaculizando la investigación .