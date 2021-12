En conferencia, el coordinador de Morena en la cámara alta, Ricardo Monreal, defendió la gestión del fiscal y apuntó que no se sumará al coro de linchamiento contra Gertz Manero, quien, dijo, le aseguró que no tiene nada qué esconder, está limpio y dispuesto a acudir al Senado, en caso de ser requerido.

Yo no sé si estas denuncias que han surgido a la luz sean verdaderas, tengan sustento jurídico, pruebas, expedientes, testimonios y todos los documentos pertinentes para judicializar un tema o para que la carpeta de investigación se realice , por ello, agregó, no quiero arriesgarme, no quiero aventurarme a emitir una expresión condenatoria o exculpatoria .

En tanto, en San Lázaro, el PAN, por conducto del diputado Jorge Triana, pidió en el pleno que se desahogue la solicitud de juicio político y se llegue hasta las últimas consecuencias, luego de referirse a las propiedades millonarias que tendría el titular de la FGR, según publicaciones periodísticas.

Los hermanos Castillo Cuevas consideraron que Alejandro Gertz Manero ha utilizado la fiscalía para mantener a su madre en prisión desde octubre de 2020, lo que implica una violación a diversas obligaciones constitucionales.

Estimaron que el fiscal ha actuado de esa manera porque teme que se difunda información en torno a que su hermano Federico “era su prestanombres (…) y salga a relucir su fortuna incalculable”. También lo acusaron de presionarlos.