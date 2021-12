Tres fundadores de albergues para migrantes en Nuevo León pidieron a la población haitiana que no realice acciones que atenten contra el bien común , luego de que cerca de 200 personas provenientes de esa nación bloquearon el lunes las calles de Monterrey y San Pedro Garza García para exigir permisos temporales de trabajo.

En tanto, en Chihuahua, de mayo de 2019 a la fecha, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) ha atendido mil 38 solicitudes de indocumentados en Ciudad Juárez, de los cuales 470 han logrado obtener un trabajo formal.

El SNE informó que para continuar dando dicho apoyo en empresas juarenses se instaló ayer un módulo en las oficinas del Consejo Estatal de Población. Zazil Rubio Hernández, titular de la dependencia en la zona norte, dio a conocer que la mayoría de los beneficiarios son originarios de Guatemala, Cuba y El Salvador.