Periódico La Jornada

Miércoles 8 de diciembre de 2021, p. 10

Como parte de la reactivación del programa Quédate en México, que establece que quienes soliciten refugio en Estados Unidos permanecerán en territorio nacional hasta que concluya el trámite en el país vecino, el Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió que no se aceptará a la población considerada vulnerable, que no tenga un citatorio para acudir a su audiencia en la corte migratoria, o bien cuya solicitud de refugio no haya sido aprobada .

A la vez, se requerirá documento que establezca el estado de salud de los peticionarios de refugio que permanecerán en el país, así como su certificado de vacunación contra el Covid-19.

Para coordinar acciones en este contexto, el titular del INM, Francisco Garduño, sostuvo ayer una reunión con el Comisionado encargado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Troy A. Miller.