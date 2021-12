López-Gatell expresó: abrimos esta semana con una reducción nuevamente, lo que es alentador, porque tuvimos dos semanas consecutivas en donde había un incremento, pero esto no se configuró en una tendencia generalizada hacia una posible cuarta ola .

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador –realizada en la 15 Zona Militar–, el funcionario sostuvo que en un mes se retirarán los cuestionarios de salud en los aeropuertos, porque no cumplen el propósito de prevenir. Y desmintió al gobernador Enrique Alfaro en torno a que haya compromiso en este momento de vacunar con una dosis adicional a profesores.

Zapopan, Jal., El gobierno federal inició ayer la campaña de aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 en mayores de 60 años. Seis son las entidades donde comenzó la inoculación: Chiapas, CDMX, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que hay descenso de contagios, y a la fecha no se configuró una tendencia generalizada hacia una cuarta ola . El biológico a aplicarse en todos los casos es el de AstraZeneca.

También subrayó que se han aplicado 134 millones 694 mil 601 vacunas a 78.5 millones de personas. Y del refuerzo en personas adultas mayores de 60 años, ponderó que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que deben enfocarse a grupos de la población más vulnerable; no existe evidencia para aplicar refuerzos en forma generalizada; priorizar el avance de la cobertura de vacunación en personas que no han tenido el esquema primario o personas que no lo han completado; y la dosis adicional puede ser con otras.

Lo que utilizaremos –puntualizó– será la vacuna de AstraZeneca en todos los casos, independientemente de cuál fue el esquema primario de vacunación. Inician las personas vacunadas antes de junio de 2021. La enorme mayoría de personas adultas mayores de 60 fueron vacunadas antes de junio de 2021, pero si alguien se vacunó posteriormente tome en cuenta que debe esperar hasta completar seis meses desde la última vacunación.

Con datos de la Redacción