Neoliberales o no, los gobiernos del mundo necesitan obtener buenas notas de las calificadoras de crédito internacionales, de otro modo se les cierra la llave del financiamiento. La Secretaría de Hacienda recibió su regalo de Día de Reyes anticipado: informó que ayer la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana de México en BBB, con perspectiva negativa. (La mejor calificación es AAA pero no la tiene ni Estados Unidos). S&P subrayó que la prudencia en el manejo de las finanzas públicas durante la pandemia fomentó la estabilidad macroeconómica y financiera, lo que permitió que los indicadores económicos del país tuvieran mejores resultados que otras economías similares , dice Hacienda.

l Instituto Nacional Electoral promovió una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, publicado el 29 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación. La Cámara de Diputados resolvió aplicar un recorte por 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE, informó anoche el propio instituto en un comunicado. El recorte determinado por el Legislativo, que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de revocación de mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados , agrega. Con inaudita desfachatez, el Instituto que preside Lorenzo Córdova agrega que con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna . Originalmente, solicitó 24 mil 649 millones de pesos (más de mil millones de dólares), de los cuales 5 mil 821 millones de pesos son subsidios para los obesos partidos políticos nacionales, y 5 mil 743 pesos para una eventual revocación de mandato y una consulta popular. (El pasado 30 de noviembre concluyó el plazo para solicitar una consulta popular y ya se sabe con certeza que no habrá). Una mayoría de diputados votó por el recorte y autorizó solamente 19 mil 736 millones, por considerar excesivo, injustificado y hasta inmoral gastar más cuando la economía del país apenas se repone de la pandemia, y porque el instituto tiene mucha tela de donde cortar, por ejemplo, la impresionante nómina de asesores. Veremos que resuelve la Suprema Corte.

Casi 200 mil millones

Hablemos de reservas internacionales. El Banco de México quedó el viernes anterior, 3 de diciembre, a sólo 7 millones de dólares de alcanzar el récord de 200 mil millones de dólares. Reportó un aumento en la reserva por 683 millones de dólares. Así, su saldo al cierre de la semana ascendió a 199 mil 993 millones. Debe darse crédito al gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, quien ha cumplido con su responsabilidad de resguardar con rigor ese patrimonio que pertenece al pueblo de México. Desafortunadamente sus desencuentros con el presidente López Obrador no permitieron su relección. Es una paradoja, coinciden en muchas ideas, pero no en humores.

Soy derechohabiente del Issste y me atiendo en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. He asistido al área de medicina preventiva por lo menos en tres ocasiones para solicitar la aplicación de la vacuna de la influenza. La respuesta que he recibido es que no la tienen. Ante esto, solicito su amable intervención para hacer pública esta carencia.

Durante los primeros 10 meses de 2021 nos mantenemos como el principal socio comercial de EU, por ello estamos en contra del crédito fiscal discriminatorio que atenta contra la competitividad de la región. ¡Vamos por una recuperación económica de calidad para América del Norte!

