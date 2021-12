Recuerda a Othón Salazar a 13 años de su muerte

E

l pasado 4 de diciembre se cumplieron 13 años del fallecimiento del maestro guerrerense Othón Salazar Ramírez. Originario de Alcozauca, comunidad enclavada en la región más pobre del estado de Guerrero, Othón estudió en las normales de Oaxtepec, Morelos; en Ayotzinapa, Guerrero, y en la Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México, donde se graduó en 1948.

Posteriormente se inscribió a la especialidad de Educación Cívica, en la Escuela Normal Superior de México, donde dirigió una huelga en 1954, logrando que a sus egresados se le asignaran 12 horas de clases a la semana en escuelas secundarias.

La década de los 50 estuvo marcada por el férreo control de los trabajadores; el alemanismo impuso el charrismo sindical y el SNTE vivía su primer cacicazgo, el de Jesús Robles Martínez.

A la vez, la devaluación del peso de 1954 golpeó más a la clase trabajadora, lo que llevó al surgimiento de la primera insurgencia sindical (1956- 1960), cuando destacó la lucha de los ferrocarrileros y la de los trabajadores de la educación de la sección IX del Distrito Federal, en 1956.

Los bajos salarios, la corrupción y la falta de democracia llevaron a los maestros a la movilización, y Othón se convirtió en el principal dirigente de dicha sección y para extender la lucha a nivel nacional, en 1957, los othonistas fundaron el Movimiento Revolucionario del Magisterio

Pasó de la lucha sindical a la política y se incorporó al Partido Comunista Mexicano. En dos ocasiones fue diputado federal y en 1987 ganó la presidencia municipal de Alcozauca, desarrollando un verdadero gobierno de izquierda.

Othón que, para él, maestro que no sea sensible a las dolencias de nuestra patria, debería buscarse otra forma de vida .

Eligio Pérez Sánchez

Denuncia calvario que que le ha infligido BBVA

Soy un anciano con 75 años a cuestas, recurro a esta tribuna para denunciar la arbitrariedad de BBVA, el banco más poderoso del país, contra mi persona. Tanto el IMSS como el gobierno federal me depositan cada mes una cantidad no mayor a 5 mil pesos.

Con motivo del periodo decembrino, el aguinaldo a los de la tercera edad incrementó la percepción. Mi saldo era de 15 mil 200 pesos cuando acudí al cajero para sacar 7 mil. Un aviso en la pantalla me indicó que no podría acceder al dinero porque requería actualizar mi información personal.

El requisito para dicho trámite consistía en estampar una firma electrónica y mi huella digital. Por la edad, mis yemas se han arrugado y no las capta el sensor bancario.

Me pusieron como requisito mostrar tres identificaciones vigentes con fotografía. Me rechazaron la del INE porque requieren una muy reciente donde aparezcan mis huellas actuales. No aceptaron la del IMSS (ya tiene 10 años), lo mismo hicieron con mi cédula profesional de Jalisco. El INE me da cita hasta marzo de 2022.

Colofón: resulta que el intermediario se ostenta como dueño del dinero depositado a mi persona. ¿Qué puedo hacer?

Gilberto Fregoso Peralta,

Tepatitlán de Morelos, Jalisco

Reclama impago por parte de Educal

Estimado Paco Ignacio Taibo: hago de tu conocimiento que desde hace 21 meses no nos pagan por la venta de nuestras revistas y libros en Educal, y por más que hemos insistido ante este abandono, pues no resuelven el pago por lo que nos corresponde de la venta de nuestra inversión y trabajo en el patrimonio cultural.