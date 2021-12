▲ La Fiscalía de Brasilia pidió ayer archivar el caso del departamento de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, que llevó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (en imagen de archivo) a la cárcel, debido a que los delitos ya prescribieron. Las penas en dicho proceso muestran que el plazo para castigar a Lula se venció, porque los acusados con más de 70 años (el ex mandatario tiene 76) tienen penas reducidas a la mitad, por lo que la fiscalía consideró que no daría tiempo a concluir la investigación y decidió no presentar una nueva denuncia. Lula siempre negó las acusaciones. Foto Europa Press